Что будет, если ходить по-маленькому в море или реку – учёные

Отпуск на морском, речном или океанском побережье давно является классическим отдыхом.

В связи с этим некоторые люди для справления малой нужды выбирают водоемы и не задумываются о последствиях. Мы разобрались, можно ли писать в речке, море и океане, а также не вредит ли это природе.

Как известно моча человека на 95% состоит из воды. Количество самих отходов жизнедеятельности в этой жидкости очень маленькое, а потому она легко сливается с водой в море или океане.

Стоит добавить, что по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, объем океанской воды на Земле составляет 1,335 миллиарда кубических километров. Миллионы водных обитателей оставляют продукты своей жизнедеятельности ежедневно, не нанося какого-то глобального вреда.

Теперь перейдем к тому, можно ли писать в море женщине и мужчине.

В первую очередь отметим, что есть места, в которых справление нужды запрещено. Речь о коралловых рифах, аквапарках и бассейнах. Нитраты и фосфаты в составе мочи могут негативно влиять на кораллы, а потому стоит дважды подумать, прежде чем писать возле них.

По данным Американского химического общества, самому океану моча не вредит. В нем концентрация натрия и хлорида даже выше, чем в этих отходах жизнедеятельности человека.

Совсем другая ситуация обстоит с озерами. Как пишет Business Insider, моча может вызвать цветение водорослей в этих водоемах, что в итоге способно привести к отравлению и гибели рыбы.

Также стоит воздержаться от того, чтоб писать в бассейне. Как выяснили ученые Американского химического общества, химические вещества в моче могут негативно взаимодействовать с теми средствами, которые добавляют для поддержания чистоты воды. Например, в сочетании с хлором они могу вызвать боль и покраснение глаз, а также проблемы с дыханием.

Согласно исследованию, проведенному Procter & Gamble, 62% людей признаются, что мочатся на пляже. Важно понимать, что от этого решения может пострадать не столько природа, сколько сам человек.

В процессе мочеиспускания из организма вымываются бактерии, которые потом часами остаются и накапливаются в мокром купальнике. Это может привести к инфекции. Также в мочевые пути могут попасть вредоносные бактерии из самой воды.

Осторожнее стоит быть людям со сниженным иммунитетом, предрасположенностью к циститам или уретритам.

И хотя каждый сам решает, можно ли ходить по-маленькому в море, океане или озере, стоит понимать, какие у этого решения могут быть последствия.

Фото: pixabay.com