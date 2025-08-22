Днем 23 августа в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +35 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 23 августа

По данным РГП «Казгидромет», в области без осадков. Ночью + 20 градусов. Ветер юго-восточный: 14 м/с.

В Атырауской области ясно. В области без осадков. На севере ожидается пыльная буря. +35 градусов тепла. Ночью +20 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

В Актюбинской области малооблачно, без осадков. Днем +33 градуса, ночью +15. Ветер северный: 10 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. На севере области возможна пыльная буря. Температура воздуха днем составит +35 градусов, ночью +24. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

