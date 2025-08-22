Реальные зарплаты снизились — их индекс равен 99%.

По данным Бюро национальной статистики, во втором квартале 2025 года число безработных составило 16 914 человек, что равно 4,7% от всей рабочей силы. На первое августа в центрах занятости было зарегистрировано 17 653 безработных, или 5% от рабочей силы.

Средняя зарплата работников (без учёта малого бизнеса) во втором квартале 2025 года достигла 378 851 тенге. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 10,7%. Однако с учётом инфляции реальные зарплаты снизились — их индекс равен 99%.

Доходы населения также выросли: в первом квартале 2025 года среднедушевые денежные доходы составили 201 989 тенге, что на 6,2% выше, чем годом ранее. При этом реальные доходы снизились на 3,8%.

Фото: pixabay.com