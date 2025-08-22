10 августа во дворе дома по адресу: Кунаева, 55 произошёл трагический случай. 8-летний Артём получил смертельные ожоги.

Артём с семьей два года назад переехал в Алмату, но мальчик очень просился в Уральск к своим друзьям. Так, родители привезли его на лето к бабушке. Ничего не предвещало беды, он каждый день проводил время с друзьями, выходил на прогулку, а бабушка опекала его теплом и заботой.

В день трагедии Артём попросил бабушку не ходить за ним, сказав: «Ну ничего не случится со мной», а спустя пару часов мальчика привели домой обгоревшим. Мама Артёма Мухаббат Пардаева говорит, что с ребёнка начала заживо слезать кожа, но он был в сознании и отвечал на все вопросы. Он не смог объяснить, кто его поджёг, лишь твердил, что его хотели убить.

— Мы в этот же день выехали в Уральск. Эти шесть часов до вылета для нас были вечностью. Сразу же после приезда отправились в больницу. Я как мама, надеялась только на то, что он останется жив. Понимая, что он может стать инвалидом, я хотела лишь, чтобы он был рядом, молилась и просила, чтобы он просто дышал, — плача рассказывает Мухаббат. — Мой муж заходил в реанимацию два раза, больше не смог. Это страшная картина. Нашего мальчика ввели в искусственную кому и даже при этом он слышал мой голос и подавал признаки жизни. Спустя неделю реанимации у него отказали почки, а затем сердце. 19 августа мы его похоронили.

Женщина говорит, что по версии следствия, пламя загоревшейся канистры с бензином перекинулось на мальчика. Стражи порядка посчитали, что в этом нет никакого состава преступления, это всего лишь несчастный случай. И она с мужем тоже верили в это, пока не услышала другие версии от очевидцев.

— За день до похорон наш старший сын услышал от детей на улице, что Артёма облили бензином и подожгли. И с этого момента, мы не можем успокоиться. Мы сами ведём расследование, ищем людей, которые видели хоть что-то, которые могут рассказать об этой страшной трагедии. Нам удалось выяснить, что мальчишки играя во дворе вытащили из припаркованного автомобиля канистру с бензином. Дети уговаривали Артема облить самого себя бензином и поджечь, за что ему якобы дадут деньги, он сможет купить машину и поехать к папе. Он не соглашался на это и один из мальчиков, ему шесть лет, разозлился и начал сам обливать Артёма. Сын стал кричать. Бензин попал ещё на одного мальчика. Затем его подожгли, — рассказал отец Артёма, Олег Сватко.

По его словам, Артём вспыхнул, а все остальные разбежались. Отец мальчика по следам выяснял, в каком направлении бежал его сын.

— Люди видели происходящее, но не помогли. Он бежал и кричал не человеческим голосом: «Помогите! Спасите!». Проходящие мимо подростки сорвали с него горящие шорты, а продавцы выбежали из рядом стоящего магазина и стали тушить огонь водой. Один из подростков хотел взять его на руки, но не смог, у Артёма начала слазить кожа. Ему помогли дойти до дома, подняться на третий этаж, а уже спустя полчаса его забрала скорая, — продолжил рассказ Олег Сватко.

В последний раз в сознании Артёма родители видели по видеосвязи, когда ждали вылета в Уральск.

— Он сидел в прихожей, на нём была простынка. Он повторял, что его хотели убить. Он был весь чёрный. У него не было носика, ушей, губ. Всё обгорело, — вспоминает отец мальчика Олег. — Спустя некоторое время нам позвонил врач с больницы и сказал, что нам срочно нужно ехать к сыну.

По приезду в больницу врачи сказали родителям, что состояние Артёма крайне-критическое. У ребенка повреждено 96% тела.

— Я просил спасти нашего сына. Врач сказал: «Мы не боги. Молитесь». Тогда я понял, что у ребёнка шансов на жизнь не осталось, — сказал отец.

Родители были уверены, что полиция занимается расследованием. Ведь в день трагедии на месте происшествия было полно народа, везде установлены камеры. Оказалось, что этим никто не занимался. Не снимали отпечатки пальцев с канистры, не приезжала опергруппа, нет показаний мальчика, который тоже получил ожоги ноги.

— Он не мог обгореть так от вспышки. Понимаете, у него были прогоревшие следы на лице, это говорит о том, что его облили бензином. У него была не сгоревшая только макушка головы и пятка. Полицейские опросили только троих: водителя припаркованного автомобиля, в который находился бензин, шестилетнего мальчика, который в принципе всё отрицал и ещё одного прохожего, который ничего не знал о случившемся. Только со слов шестилетнего мальчика сделали вывод и закрыли дело. Супруге показали с камер моменты, как мальчишки крутятся возле багажника, показали вспышку разлитой смеси и показали, как они разбегались в разные стороны. Нашего сына на камерах нет, — сказал отец.

Родители отмечают излишнюю доброту мальчика, который хотел со всеми дружить и всем помогать.

— Наш мальчик, был настолько добрым, что сейчас о его открытости рассказывают люди из соседних домов. Он садился рядом с незнакомой бабушкой, которая просила милостыню, собирал деньги и отдавал ей. Настолько его детская и широкая душа хотела помочь даже незнакомым людям. Шустрый, подвижный и любознательный. Именно так, о нём говорят все окружающие, — говорит Мухаббат. — И сейчас, я даже представить боюсь, как он мучительно умирал от полученных травм.

Мухаббат Пардаева заключила, что самое страшное, когда человек горит заживо.

— Испытать боли — это невыносимо. Не дай бог такое никому, врагу не пожелаешь, — говорит горем убитая мать.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что по факту гибели несовершеннолетнего проводится досудебное расследование. В настоящее время назначены необходимые экспертизы и проводятся процессуальные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.



