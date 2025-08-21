Ученый NASA заявил, что в нашей Солнечной системе может существовать внеземная жизнь. По его словам, она находится на карликовой планете, пишет Mirror.

Доктор Дэвид Гринспун из NASA заверил, что на Церере, которая является наименьшей среди известных карликовых планет Солнечной системы, может содержать жидкую воду и, возможно, жизнь.

– Недавно мы отправили туда космический аппарат и обнаружили несколько удивительных вещей, – рассказал журналистам Гринспун.

Ученый поделился, что на Церере заметили яркую белую вспышку, указывающую на наличие солевого отложения. По его словам, это свидетельствует о том, что когда-то там была вода.

– Самым интересным было кратер, и мы обнаружили, что это солевое отложение, а солевое отложение указывает на то, что на планете была вода. Это позволяет предположить, что когда-то это был водный мир и, возможно, внутри него до сих пор есть жидкая вода, – добавил исследователь.

Гринспун считает, что этот факт может быть интересным для астробиологов, потому что означает, что карликовые планеты, такие как Церера, в прошлом могли иметь пригодные для жизни условия. Он не исключает, что они могли сохраниться до сих пор.

Фото: pixabay.com