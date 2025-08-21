Днем 22 августа в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +32 градуса тепла.

Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 22 августа

По данным РГП «Казгидромет», в области без осадков. Ночью + 17 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. На юге и востоке области дождь, гроза. +33 градуса тепла. Ночью +20 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. На юге и востоке области дождь, гроза. Днем +27 градусов, ночью +17. Ветер северный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность, на севере, востоке и западе области дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +35 градусов, ночью +23. Ветер северо-восточный: 25 м/с.

Фото: pixabay.com