Новый предмет появится в казахстанских школах в новом учебном году

С 1 сентября во всех организациях образования страны вновь стартуют уроки личной безопасности. Они направлены на формирование у детей практических навыков правильных действий в различных жизненных ситуациях и развитие ответственного отношения к собственной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения.

Уроки охватили все уровни образования — от дошкольных организаций до колледжей. Для каждой возрастной группы предусмотрен отдельный блок:

детские сады — номера экстренных служб, правила поведения на площадках и в игровых центрах;

начальные классы — безопасность на воде и льду, поведение при встрече с незнакомцами, защита от бродячих животных;

средние классы — буллинг, кибербуллинг, опасные интернет-увлечения, отказ от чужих приглашений, формирование ответственности за свои поступки;

старшие классы и колледжи — финансовая грамотность, защита от мошенничества, риски онлайн-игр, безопасные условия труда, знание своих прав и обязанностей, ответственность за собственные действия.

Занятия будут проводиться еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год.

– Практика показала, что такие занятия помогают снизить тревожность у детей, формируют навыки безопасного поведения и учат их правильно реагировать на сложные ситуации как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве, – отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Напомним, уроки личной безопасности внедрены в рамках реализации Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы.