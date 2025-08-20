Сейчас на автомобильном пункте «Озинки» наблюдается значительное скопление большегрузов. В пограничной службе КНБ РК по ЗКО объяснили сложившуюся ситуацию.

После закрытия пограничного поста «Сырым» на реконструкцию «КазАвтоЖол» предложил альтернативные пункты пропуска для пересечения границы: «Шаган» (РК) / «Тёплое» (РФ), «Аксай» (РК) / «Илек» (РФ), «Таскала» (РК) / «Озинки» (РФ).

Сейчас на автомобильном пункте «Озинки» наблюдается значительное скопление большегрузов. В пограничной службе КНБ РК по ЗКО объяснили сложившуюся ситуацию.

— В связи с реконструкцией автомобильного пункта пропуска «Сырым» транспортный поток перенаправили на озинское направление Саратовской области. Пограничным управлением приняты необходимые меры по контролю за складывающейся обстановкой на государственной границе. Вместе с тем в автомобильном пункте «Озинки» отмечается прибытие на въезд в Российкую Федерацию значительного количества грузовых транспортных средств, в грузовых отсеках которых не оборудованы технологические проходы, что создает увеличивает время пересечения государственной границы, — пояснили в погранслужбе.

В погранслужбе попросили водителей заблаговременного оборудовать технологические проходы в большегрузах.

Напомним, 1 июля в Палате предпринимателей ЗКО состоялось совещание касательно предстоящей реконструкции и модернизации автомобильного пункта пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе. Тогда стало известно, что 10 июля пункт пропуска Сырым частично закроют на реконструкцию, которая продлится 16 месяцев. Легковые автомобили и пассажирские автобусы будут перенаправлять на посты — «Таскала», «Шаган» и «Аксай».

9 июля и.о. директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Мирлан Насипов сообщил, что закрытие пункта пропуска «Сырым» перенесли на неопределенное время. Позже в ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что из-за строительных работ проезд через пункт пропуска временно закроют для легковых автомобилей и общественного транспорта с 4 августа 2025 года. Ограничения будут действовать ориентировочно до 31 декабря 2026 года.