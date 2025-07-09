Ввиду наличия необходимости переноса коммуникаций и временных зданий и сооружений на пункте пропуска, а также имеющимися юридическими вопросами, введение ограничения движения переносится на неопределенный срок.

Пункт пропуска «Сырым» в ЗКО пока закрывать не будут

Первого июля в Палате предпринимателей ЗКО состоялось совещание касательно предстоящей реконструкции и модернизации автомобильного пункта пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе. Тогда стало известно, что 10 июля пункт пропуска Сырым частично закроют на реконструкцию, которая продлится 16 месяцев. Легковые автомобили и пассажирские автобусы будут перенаправлять на посты — «Таскала», «Шаган» и «Аксай».

Сегодня, девятого июля, и.о. директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Мирлан Насипов сообщил, что закрытие пункта пропуска «Сырым» перенесли на неопределенное время.

— Ввиду наличия необходимости переноса коммуникаций и временных зданий и сооружений на пункте пропуска, а также имеющимися юридическими вопросами, введение ограничения движения переносится на неопределенный срок. О новых сроках введения ограничения будет сообщено дополнительно, — пояснил Мирлан Насипов.

К слову, в сутки через пункт пропуска проходят более 1300 грузовых, 800 легковых авто более шести тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, что строительно-монтажные работы пункта пропуска «Сырым» обойдутся в 22 миллиарда тенге. Там планируют построить трёхэтажное административное здание, два инспекционных досмотровых комплексов. Количество полос движения увеличат до 12-ти и ещё будет две полосы для крупногабаритного транспорта.