Какую бы мы там дорогу не построили, проблема останется — мажилисмен о реконструкции поста «Сырым» в ЗКО

10 июля пункт пропуска Сырым частично закроют на реконструкцию, которая продлится не менее 16 месяцев. Строительно-монтажные работы обойдутся в 22 миллиарда тенге. В этом году выделили 9,9 миллиарда тенге. И.о. директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Мирлан Насипов рассказал, что на посту планируется построить трёхэтажное административное здание, два инспекционных досмотровых комплексов. Количество полос движения увеличится до 12-ти и ещё будет две полосы для крупногабаритного транспорта.

Мы задали вопрос депутату мажилиса парламента РК Абзалу Куспану, насколько рационально делать 12 полос движения, если с российской стороны всего четыре полосы.

— Действительно есть ряд вопросов по этой теме. Кроме того, что вы отметили про полосы, есть ещё и мост между границами. Его протяженность составляет 42 метра и только 7 метров принадлежит России, а 35 метров относится к Казахстану. Этот мост вообще двухполосный. Получается эффект «горлышка» и какую бы мы там дорогу не построили, ни с нашей стороны, ни с российской стороны, в любом случае проблема останется. Если мост не способен пропускать большое количество автомобилей и то что мы сейчас делаем не совсем рационально, — говорит Абзал Куспан.

Мажилсмен отметил, что этот вопрос поднимается не первый год, и со стороны Казахстана есть понимание и готовность вложить деньги в постройку нового моста, либо сделать капитальный ремонт действующего. Но со стороны РФ несколько лет они не могут получить соответствующий ответ.

— Главную проблему я вижу в этом. Считаю, что это должно быть выгодно как Казахстану, так и России. Здесь выстраиваются километровые очереди, это мешает не только нашей экономике, но и экономике РФ. Между двумя странами идёт большой товаропоток и решение возможно только с помощью двухсторонних встреч. Пока что, что имеем, то имеем. Обещания были, были протокольные поручения, но дальше дело не двигается. И чтобы ремонтировать со своей стороны, мы должны получить согласие от российской стороны, — сказал Абзал Куспан.

Мажилисмен отметил, что если решится вопрос с мостом, то для этого будут выделяться дополнительные финансы.

Стоит отметить, что во время реконструкции поста «Сырым», легковые автомобили и пассажирские автобусы будут перенаправлять на другие пункты пропуска — «Таскала», «Шаган» и «Аксай».

Нужно отметить, в сутки через пункт пропуска проходят более 1300 грузовых, 800 легковых авто более шести тысяч пассажиров.