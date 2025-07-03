Схема мошенничества включает следующие действия:
- Гражданин получает SMS-сообщение, якобы от «Казпочты» с информацией о доставке письма или посылки.
- Вслед за этим осуществляется звонок через мессенджер WhatsApp абонента, подписанного как «Казпочта».
- Под предлогом уточнения адреса или подтверждения доставки у граждан просят назвать код, поступивший в SMS.
- Получив доступ к коду, злоумышленники могут использовать его для входа в приложения или сервисы с целью получения личных данных или оформления онлайн-кредитов на имя жертвы.
Как обезопасить себя:
- Никогда не сообщайте коды подтверждения из SMS, даже если звонящий представляется сотрудником официальной организации.
- Не переходите по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей.
- Не передавайте по телефону персональные данные, номер банковской карты и CVV-код.
- С осторожностью относитесь к звонкам через мессенджеры с незнакомых номеров.
Всю информацию необходимо перепроверять через официальные каналы – сайт или мобильное приложение. В случае выявления признаков мошенничества следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Для защиты от оформления мошеннических кредитов рекомендуется установить добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов на портале eGov.kz или мобильном приложении eGov mobile.
Отказ гражданин может снять в любое время через те же официальные ресурсы.