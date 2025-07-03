Схема мошенничества включает следующие действия:

  • Гражданин получает SMS-сообщение, якобы от «Казпочты» с информацией о доставке письма или посылки.
  • Вслед за этим осуществляется звонок через мессенджер WhatsApp абонента, подписанного как «Казпочта».
  • Под предлогом уточнения адреса или подтверждения доставки у граждан просят назвать код, поступивший в SMS.
  • Получив доступ к коду, злоумышленники могут использовать его для входа в приложения или сервисы с целью получения личных данных или оформления онлайн-кредитов на имя жертвы.

Как обезопасить себя:

  • Никогда не сообщайте коды подтверждения из SMS, даже если звонящий представляется сотрудником официальной организации. 
  • Не переходите по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей. 
  • Не передавайте по телефону персональные данные, номер банковской карты и CVV-код. 
  • С осторожностью относитесь к звонкам через мессенджеры с незнакомых номеров.

Всю информацию необходимо перепроверять через официальные каналы – сайт или мобильное приложение. В случае выявления признаков мошенничества следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Для защиты от оформления мошеннических кредитов рекомендуется установить добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов на портале eGov.kz или мобильном приложении eGov mobile. 

Отказ гражданин может снять в любое время через те же официальные ресурсы.