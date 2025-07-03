Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает о случаях мошенничества, совершаемых от имени АО «Казпочта».

Схема мошенничества включает следующие действия:

Гражданин получает SMS-сообщение, якобы от «Казпочты» с информацией о доставке письма или посылки.

Вслед за этим осуществляется звонок через мессенджер WhatsApp абонента, подписанного как «Казпочта».

Под предлогом уточнения адреса или подтверждения доставки у граждан просят назвать код, поступивший в SMS.

Получив доступ к коду, злоумышленники могут использовать его для входа в приложения или сервисы с целью получения личных данных или оформления онлайн-кредитов на имя жертвы.

Как обезопасить себя:

Никогда не сообщайте коды подтверждения из SMS, даже если звонящий представляется сотрудником официальной организации.

Не переходите по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей.

Не передавайте по телефону персональные данные, номер банковской карты и CVV-код.

С осторожностью относитесь к звонкам через мессенджеры с незнакомых номеров.

Всю информацию необходимо перепроверять через официальные каналы – сайт или мобильное приложение. В случае выявления признаков мошенничества следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Для защиты от оформления мошеннических кредитов рекомендуется установить добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов на портале eGov.kz или мобильном приложении eGov mobile.

Отказ гражданин может снять в любое время через те же официальные ресурсы.