С едой в кино и на отдых: в Уральске разъяснили, где запрещено, а где можно

В Палате предпринимателей ЗКО состоялось совещание, на котором обсудили: можно ли потребителям заходить со своей едой в зоны отдыха, кинотеатры и кафе. Руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова разъяснила, как быть в таких ситуациях и предпринимателям, и потребителям.

— У каждого потребителя есть право выбора объекта общепита и если он не согласен с условиями заведения, то он имеет полное право не заключать устную форму публичного договора и найти для себя более подходящее место, — отметила спикер.

По её словам, услуги, оказываемые потребителям в рекреационных зонах отдыха (парки, аквапарки, пляжи, базы отдыха, и другие объекты на котором оказываются услуги по организации отдыха) также оказываются по условиям публичных договоров.

— Субъекты бизнеса информацию об условиях договора посещения для потребителей должны размещать на видном месте на двух языках: казахском и русском. Если на территории заведения есть запреты, об этом субъекты бизнеса должны размещать информацию прямо на входе. Например, если вы запрещаете проносить арбузы на базу отдыха, то должна быть соответствующая вывеска. Информация должна быть представлена на видном месте в письменном виде, быть читаема, написана не мелким шрифтом и на двух языках. Таким образом, в случае если посетитель, оплатив входной билет, вошел в зону отдыха со своими продуктами при этом субъект зоны не уведомил о существующих запретах, то отказ в предоставлении услуг потребителю по этой причине является незаконным, — пояснила Эльмира Киматова.

Она предложила субъектам бизнеса кратко составлять договор, как это делают медицинские учреждения, чтобы потребитель прочёл существенные условия.

— Если не хотите заморачиваться и чтобы потребитель подписывал, то можете раздавать памятки на входе. Это приведёт к тому, что будет возникать меньше спорных вопросов между предпринимателями и потребителями, — отметила спикер.

Что касается проноса еды в кафе и рестораны, Эльмира Киматова отметила, что объекты общепита специализируются на приготовлении собственной еды.

— То есть, почему они должны давать разрешение заходить в заведения со своей едой? И субъекты бизнеса правы в том, что если вдруг кто-то отравится в его заведении, но будут есть не его еду, соответственно он за это ответственности не должен нести. Таких недоразумений не должно быть. Однозначно, со своей едой в объекты общепита потребители заходить не могут, — дополнила Эльмира Киматова.

Также руководитель департамента рассказала о нареканиях со стороны потребителей.

— Идёшь в какую-либо зону отдыха, хочется купить что-то детям, но цены на продукты питания и напитки очень сильно завешены. И когда потребитель знает, что этот сок в магазине продают за 200 тенге, а ему не разрешают его принести с собой в зону отдыха, а предлагают купить за 1000 тенге, то тут возникают споры. Приведите (в порядок) цены на те товары, которые вы предлагаете на своей территории, чтобы потребители не жаловались, — говорит руководитель департамента.

Она обратилась к субъектам бизнеса и попросила не завышать цена на еду и напитки. Однако, стоит отметить, что в стране цены регулируют только на социально значимые продукты.

Предприниматели на это заявили, что цена на напитки от оптовиков для магазинов и кафе разнятся. Для кафе напитки продают гораздо дороже, отсюда и такое ценообразование. Иногда напитки могут быть в два раза дороже. На что, Эльмира Киматова посоветовала обратиться к ним с официальным запросом на такого рода нарушения. По её словам, цены должны быть одинаковые не зависимо от приобретателя, формы приобретения и оплаты.