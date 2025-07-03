Возможно, что газоперерабатывающий завод будет строить национальная компания «КазМунайГаз».

В министерстве энергетики РК сообщили, что страна завершила переговоры с компаниями Eni и Shell по строительству газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на месторождении Карачаганак. Проект с их участием теперь пересматривается. Сообщается, что причина — жёсткие условия, выдвинутые компаниями. Они потребовали дополнительные выплаты почти на один миллиард долларов и попытались связать проект с текущим арбитражным спором. В министерстве заявили, что такие условия неприемлемы и не соответствуют интересам страны.

— Позиция Казахстана остаётся неизменной: проект должен быть реализован на справедливых и экономически выгодных для государства условиях, без каких-либо сторонних обременений. Наша цель – укрепление ресурсного потенциала страны, а не удовлетворение завышенных коммерческих требований подрядчиков, — отметили в ведомстве.

Сейчас министерство ищет другие варианты, как реализовать проект без участия Eni и Shell. Один из вариантов — передать строительство национальной компании «КазМунайГаз». Это позволит полностью контролировать проект на государственном уровне. Сотрудничество с Hyundai Engineering/Sicim продолжится. Эти компании были выбраны как главные подрядчики на строительство. Финансирование проекта будет обеспечено с привлечением средств «КазМунайГаза» и кредитов.

Напомним, что в апреле 2025 года премьер-министр сообщал о планах запустить с 2026 по 2030 годы четыре газоперерабатывающих завода. Один из них — как раз на Карачаганаке. Третьего марта КПО б.в объявили о начале очередного этапа в подготовке проекта Карачаганакского ГПЗ мощностью 4 млрд. м3 в год.

Отметим, что в 2018 году в ЗКО началось строительство НПЗ, проект обещали завершить за два года. Однако уже в 2019 году работы были приостановлены В декабре 2019 года в пресс-службе акимата ЗКО сообщили, что в связи с возникшими разногласиями между заказчиком ТОО АВS-Мұнай и подрядчиком ТОО «Евро Стандарт ЛТД» приостановлены строительно-монтажные и проектные работы. Строительство долгожданного НПЗ с тех пор так и не возобновилось.