В областной прокуратуре рассказали, что компания «Конденсат» инвестирует в проект по модернизации производства экологичного моторного топлива класса К5. Ранее её обвинили в нарушении правил по возврату выручки из за границы и оштрафовали на 33 миллиона тенге.
Позже выяснилось, что компания полностью выполнила свои обязательства по контракту с иностранным партнёром — на сумму более 32 миллионов российских рублей. Сделка прошла в соответствии с валютным законодательством Казахстана. Оснований для наказания не было.
По инициативе прокуратуры города областной суд отменил незаконное решение, дело закрыли.
