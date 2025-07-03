Его обвинили в нарушении правил возврата выручки из заграницы.

В областной прокуратуре рассказали, что компания «Конденсат» инвестирует в проект по модернизации производства экологичного моторного топлива класса К5. Ранее её обвинили в нарушении правил по возврату выручки из за границы и оштрафовали на 33 миллиона тенге.

Позже выяснилось, что компания полностью выполнила свои обязательства по контракту с иностранным партнёром — на сумму более 32 миллионов российских рублей. Сделка прошла в соответствии с валютным законодательством Казахстана. Оснований для наказания не было.

По инициативе прокуратуры города областной суд отменил незаконное решение, дело закрыли.



