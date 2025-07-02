Она также отсудила моральную компенсацию.

В департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО обратилась женщина. Она рассказала, что заказала изготовление памятника на могилу умершего супруга. Женщина сразу же оплатила стоимость работы в 2,4 миллиона тенге. Памятник изготовили и установили, однако спустя 10 дней он упал и разбился.

Возмущенная заказчица направила изготовителю досудебную претензию и попросила вернуть деньги за некачественно изготовленный памятник. Однако последний не стал отвечать на её претензию и выполнять требования. За игнорирование досудебной претензии департамент торговли и защиты прав потребителей привлек его к административной ответственности.

Чтобы вернуть деньги, женщина обратилась в суд. Помимо стоимости памятника она потребовала возмещения морального ущерба в 700 тысяч тенге. Однако суд первой инстанции отказал ей. Тогда женщина подала апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам признала, что суд первой инстанции вынес неверное решение, а жалоба истца является обоснованной.

Таким образом, суд постановил взыскать с ответчика сумму материального ущерба в 2,4 миллиона тенге, морального ущерба в 200 тысяч тенге. Кроме этого ответчик должен будет оплатить её расходы на представителя в размере 200 тысяч тенге, а также госпошлины и стоимость экспертиз.