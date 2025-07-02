В Алгинском районном суде Актюбинской области рассмотрели уголовное дело в отношении женщины. Её обвинили в том, что она оставила в опасности собственного ребенка, из-за чего малыш скончался.

Из материалов дела следует, что в марте 2024 года подсудимая, узнав о своей беременности, не стала обращаться для постановки на учет по беременности в медицинском учреждений. 27 ноября она самостоятельно родила дома здоровую девочку. Малышку она нигде регистрировать не стала, свидетельство о рождении также не получила. При этом женщина не выполняла элементарные родительские обязанности, своевременно ребенка не кормила, не ухаживала за ней, о её здоровье не заботилась, обязательные прививки получать тоже не стала. Малышку кормила чем попало, в том числе печеньем и чаем.

Из-за такого пренебрежительного отношения новорожденная заболела острым респираторными заболеваниями в виде гнойной лакунарной ангиной, двухсторонней гнойно-серозной пневмонией, гнойного бронхита, корня легкого и бронхиального лимфаденита. Однако горе-мать бездействовала и оставила новорожденного ребенка без помощи, отчего малышка вскоре умерла.

Сама подсудимая в суде полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Выступавшие в суде медики отметили, что при должном уходе девочку можно было спасти.

Приговором суда подсудимая признана виновной по статье 119 УК РК «Оставление в опасности». Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.