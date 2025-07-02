Его разыскивали за мошенничество в особо крупном размере.

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Республики Казахстан в Грузии задержан казахстанец, находившийся в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

В 2022 году подозреваемый, введя в заблуждение своего знакомого, убедил его оформить автокредит на сумму около 13 миллионов тенге. Получив денежные средства, он приобрел автомобиль, после чего скрылся, не выполнив своих обязательств.

МВД в рамках идеологемы “Закон и Порядок” продолжает работу по обеспечению принципа неотвратимости наказания.

Фото: pixabay.com