После закрытия поста грузовой транспорт будет проезжать по электронной очереди.

Чтобы пройти автомобильный пункт пропуска Сырым нужно зарегистрироваться в электронной очереди. Электронная система CarGoRuqsat начала работать 19 мая. Очередь также работает на пропусках Аксай, Жәнибек, Орда, Шаган. В департаменте государственных доходов по ЗКО сообщили, что система предварительного бронирования очереди нужна перевозчикам для автоматизации проверки необходимых документов, сокращает время прохождения границы и не скапливает грузовые автомобили.

Чтобы забронировать очередь нужно скачать бесплатное приложение «CarGoRuqsat». Зарегистрироваться в нем, выбрать пункт пропуска, указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве. После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.

Напомним, что 10 июля пункт пропуска Сырым закроют на реконструкцию, которая продлится 16 месяцев. Легковые автомобили и пассажирские автобусы будут перенаправлять в посты — «Таскала», «Шаган» и «Аксай». В сутки через пункт пропуска проходят более 1300 грузовых, 800 легковых авто более шести тысяч пассажиров.