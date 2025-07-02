Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Госслужащий указал на нарушения, выявленные Высшей аудиторской палатой (ВАП), которые привели к большим убыткам в госбюджете.

Вместе с коллегой Муратом Абеновым он призывает проверить деятельность ТОО «СК-Фармация», Национального центра экспертизы, Единого дистрибьютора и фармацевтических компаний.

По словам Базарбека, «СК-Фармация» закупала лекарства по завышенным ценам – от 40% до 365% выше рыночных. Например, препараты, которые стоили тысячи тенге, покупались за десятки миллионов. Также единый госзакупщик закупал медпрепараты, которые не нужны ни людям, ни медицинским организациям.

Депутат приводит данные, согласно которым, медики отказались от медикаментов на 2,8 млрд тенге, а из-за ошибок списали лекарства на 280 млн тенге. Также потери бюджета из-за отсутствия контроля составили 17,2 млрд тенге, а фармацевтическим компаниям переплатили 538 млн тенге.

В связи с этим госслужащие ожидают масштабной прокурорской проверки фармацевтической отрасли со стороны органов прокуратуры, проведения досудебных расследований со стороны правоохранительных органов, а также арестов и судебных разбирательств.