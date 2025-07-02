В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области вынес приговор девяти участникам массовой драки, в которой убили учащегося колледжа. Всего на скамье подсудимых оказались 10 человек.

Из материалов дела следует, что 27 мая 2024 года в Актобе трое подсудимых, ссылаясь на конфликт их несовершеннолетних братьев, потребовали у потерпевшего и других 300 тысяч тенге или iPhone 13. В случае отказа они пригрозили им оружием и физической расправой.

28 мая около полуночи на автостоянке рынка встретились подсудимые и потерпевшие. Всего 32 человека. Во время переговоров один из подсудимых три раза выстрелил в сторону потерпевших. Затем трое подсудимых на двух машинах наехали на убегающих. Несовершеннолетний потерпевший, получив дробовое ранение, присел. В этот момент один из подсудимых несколько раз пнул его, а другой несколько раз ударил кулаком по лицу. Еще трое начали наносить ему ножевые ранения по жизненно важным органам, перерезав юноше сухожилия рук и ног. От полученных травм несовершеннолетний потерпевший скончался. Еще восемь человек получили дробовые ранения в ноги.

Все 10 подсудимых вину не признали. Однако их вина доказана показаниями потерпевших, протоколами показаний на месте, заключениями экспертных исследований, вещественными доказательствами.

Один из подсудимых получил 22 года лишения свободы. Еще двоим суд назначил 20 лет тюрьмы. Оставшиеся получили от 11,5 до 15,5 года лишения свободы. Кроме этого, трое осужденных должны будут выплатить 10 миллионов тенге моральной компенсации.

Приговор не вступил в законную силу.