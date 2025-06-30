Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, регулирующий вопрос ношения одежды, которая закрывает лицо. Носить такие вещи теперь официально запрещено, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Норма о запрете на ношение одежды, скрывающей лицо, вошла в Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел".