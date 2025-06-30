Норма о запрете на ношение одежды, скрывающей лицо, вошла в Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел".
-Запрещается ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения требований законов Республики Казахстан, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях, - говорится в тексте закона.