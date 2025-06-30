Психоэмоциональные тяжести уходят, возвращая уверенность и спокойствие.

Рак

Чувство застоя и внутренней усталости отступает. Наступает момент, когда не нужно больше убеждать себя, что «все хорошо» — становится действительно легче. Это начало подлинного восстановления. Психика перестает сопротивляться, и энергия возвращается.

Дева

Приходит озарение: пора отпустить то, что давно не работает. Осознание своего поведения дает силы не копаться в причинах, а просто пойти дальше — спонтанно и по-настоящему вдохновенно. Вновь появляется вкус к жизни и желание творить перемены.

Скорпион

Затяжной внутренний кризис подходит к логическому завершению. Прежняя боль теряет актуальность, и приходит понимание: это тоже временно. Этот день приносит очищение и окончательное прощание с тяжестью. Впервые за долгое время — облегчение и ощущение, что всё действительно позади.

Фото: pexels.com



