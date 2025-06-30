Президент США подписал новый документ.

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию в отношении введения новых ограничений против России и заявил, что пришло время продвинуть законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях.

Об этом в интервью телеканалу ABC рассказал американский сенатор и автор упомянутого законопроекта Линдси Грэм.

— Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время продвинуть законопроект, — сообщил он.

Сенатор напомнил суть разработанного им документа: он предполагает введение 500% пошлин в отношении ввозимых в США товаров из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.



