Трамп сообщил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу
Об этом американский лидер объявил в своей соцсети Truth Social.
Мирные соглашения вступят в силу через 6 часов. Через 12 часов — полная остановка боевых действий. На 24-й час ожидается официальное завершение войны.
Трамп призвал обе страны соблюдать достигнутое соглашение.
— Перемирие уже вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его! — написал президент США в своем посте.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!
Поделиться новостью