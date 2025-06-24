Мирные соглашения вступят в силу через 6 часов. Через 12 часов — полная остановка боевых действий. На 24-й час ожидается официальное завершение войны.

Трамп призвал обе страны соблюдать достигнутое соглашение.

— Перемирие уже вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его! — написал президент США в своем посте.