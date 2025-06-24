По состоянию на 14:00 24 июня пожар на территории государственного природного резервата «Акжайык» полностью ликвидирован. По предварительным данным, огонь охватил площадь в 1 510 гектаров.

Как сообщили в акимате Атырауской области, 13 июня два вертолета Ми-8 АО «Казавиаспас» сбросили в общей сложности 396 тонн воды. Чтобы не допустить распространения огня, с помощью тракторов были проложены минеральные полосы. В общей сложности для полной ликвидации пожара было задействовано около 200 человек и 40 единиц техники.

Во избежание повторного возгорания и для постоянного контроля ситуации круглосуточное дежурство сотрудников ДЧС, полиции и резерватa продолжается.



