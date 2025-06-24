35-летняя Венера Тлеукенова работает адвокатом. С раннего детства женщина отращивает волосы, и сегодня их длина составляет 160 сантиметров. Венера говорит, что для неё это идеальная длина. Периодически она лишь постригает кончики, основную длину сохраняет. В 2007 году Венера участвовала в конкурсе к Алматы и завоевала диплом в звании «Колан шаш».

– Некоторые говорят, что я стремлюсь попасть в Книгу рекордов Гиннеса и прославиться, но это не так. Мне нравятся длинные волосы. У моей мамы всегда были длинные волосы. Многие говорят, что это гены, но считаю, что уход тоже важен. Для меня, к примеру, уход за волосами это все равно, что уход за зубами, элементарно, – рассказывает Венера Тлеукенова.

В повседневной жизни женщина собирает волосы в «шишку», и окружающие даже не догадываются о том, что перед ними настоящая казахская Рапунцель. Но стоит ей появиться с косой, так все внимание общества оказывается приковано на ней. Обычно она заплетает косы на мероприятиях и торжествах.

– На улице меня часто останавливают и просят сделать совместное фото. Как-то на 9 мая меня остановили подростки и попросили фото. Я согласилась, тут они выводят своего дедушку. Оказалось, что он хотел со мной сфотографироваться. Дедушка во время разговора даже пустил слезу и сказал, что ему приятно видеть девушек с длинными волосами и что они не зря воевали. Мне было так приятно. Но и без казусов не обходится. Как-то я помыла волосы, начала сушить и когда взмахнула волосами случайно зацепилась за люстру. Самостоятельно освободиться не смогла, да и дома никого не было. Пришлось ждать сестру. Часто волосы цепляются за ручки дверей, – смеется Венера.

Кстати, волосы женщина моет через каждые два дня. Для неё это привычное дело, ни в чьей помощи она не нуждается. В общей сложности на всю процедуру у неё уходит около 25-30 минут, а вот сушить приходится по полдня. Феном Венера предпочитает не пользоваться. Отметим, что уход за волосами женщина выбирает особенный. если раньше ей приходилось заказывать средства из Германии, то сейчас алматинский завод изготавливает шампуни, маски, кондиционеры и масла по спецзаказу Венеры. Состав она подобрала сама.

– Сначала наношу масло, оно должно впитаться. Потом смываю шампунем, наношу маску. Есть еще сыворотка и бальзам. Тюбика шампуня мне хватает на 2-3 раза. Кстати, шампунем, который я заказываю, пользуются большинство моих подруг и родственников. Раньше у меня выпадали волосы, потом я решила взяться за них и начала тщательнее ухаживать. Сейчас все хорошо, – говорит Венера.

К слову, желающих купить волосы Венеры очень много. Женщина говорит, что ей регулярно поступают предложения от от салонов красоты, которые занимаются наращиванием волос. Но Венера пока не готова расставаться со своей шевелюрой.

Женщина считает, что для любого ребенка эталоном красоты является мама. У мамы Венеры Орынши Инирбаевой тоже длинные густые волосы. Однако она никогда не заставляла дочь отращивать шевелюру.

– Я родом из Магистауской области, у нас много длинноволосых. В 1970-х годах я поступила в СХИ, на первом курсе все однокурсницы сразу же коротко постригли волосы. Я тоже захотела, но брат не разрешил мне. С тех пор я и не думала расставаться со своими волосами. Тогда я заплетала две косы, ни челки, ничего лишнего не было. У моей мамы тоже вплоть до смерти были длинные волосы. Сестры тоже не стригли их, и снохи были длинноволосыми. В мое время были модные короткие стрижки, я так завидовала подругам. Но стричься не стала. Сейчас смотрю молодые девушки тоже начали отращивать волосы. Это так красиво. Но не нравится, что они распускают их, в автобусах это мешает окружающим. У казахов не принято распускать волосы, плохая примета. Отращивайте, но не распускайте, – говорит Орынша Инирбаева.

Венера говорит, что в будущем не будет запрещать дочери стричься и даст сделать самостоятельный выбор.