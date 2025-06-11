В закон “О профилактике правонарушений” предложена поправка, предусматривающая запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица.

Такое предложение было озвучено во время заседания рабочей группы в Сенате, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Сенате прошло заседание рабочей группы комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

В закон «О профилактике правонарушений» предложена поправка, запрещающая ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Исключение составят случаи, когда это необходимо для исполнения требований законов Казахстана, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях.

Напомним, во время IV заседания Национального курултая в Бурабае Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность укрепления национальной идентичности через исконную культуру.