Иностранец, разыскиваемый казахстанской полицией, задержан в Черногории.

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в городе Будве Черногории задержан гражданин Турецкой Республики, находившийся в международном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере.

В период с октября 2022 года по июнь 2024 года мужчина, являясь директором одного из казахстанских ТОО, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим должностным положением, совершил серию мошеннических действий.

Он похитил денежные средства и имущество, принадлежащих другим ТОО. Общий ущерб составил более 5 млрд тенге.











