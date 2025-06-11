Речь идет о случае, который произошел девятого июня в автобусе №22. Тогда 18-летняя Алина оказалась в неприятной ситуации. При выходе из автобусе незнакомец схватил её за ягодицы. Девушка пыталась его остановить, однако нарушитель вырвался и убежал. Алина написала заявление в полицию.

Стражи порядка установили личность нарушителя. Им оказался 15-летний подросток. Его вместе с родителями доставили в отдел полиции.

– В полиции он был вместе с мамой. Сначала говорил, что автобус резко затормозил и он случайно меня задел. Но это было не так, автобус стоял. Потом сказал, что было много народу, но и это неправда. Автобус был пустой. Потом начал жаловаться на меня, что я его схватила за рубашку, что он испугался. В итоге он и его мама извинились. Я простила его, но заявление забирать не буду. В принципе мне достаточно того, что его нашли, наказали, что ему и его родителям стало стыдно, –рассказала Алина.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в отношении родителей подростка составлен протокол по статье 435 КоАП РК «Хулиганство, совершенное несовершеннолетним». Им назначен штраф в размере 7 МРП или 27 524 тенге.







