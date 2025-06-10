Девушка написала заявление в полицию.

В редакцию «МГ» обратилась 19-летняя жительница Уральска по имени Алина. Девятого июня девушка оказалась в неприятной ситуации. Около 13.00 она выходила на остановке «Типография» из автобуса №22 и в этот момент незнакомец схватил её за ягодицы.

– Я была настолько шокирована, что не знала что делать. Автоматически схватила его за руку, включила камеру на телефоне и потребовала извинений. Он прятал свое лицо, стал вырываться и в итоге просто убежал. Это был парень азиатской внешности, молодой, полностью в черной одежде. Я начала его искать, но не нашла. Поехала в Абайский отдел полиции, написала заявление и я надеюсь, что его найдут. В тот момент я была настолько в шоке, что у меня началась паническая атака, меня трясло до слез. Где это видано, что средь белого дня, среди людей просто подойти к незнакомой девушке и трогать её. Может быть у него какие-то психологические отклонения, - рассказывает Алина.

Девушка хочет, чтобы её обидчика нашли и он понес наказание по закону, будь то воспитательные меры или штраф. Алина говорит, что решила дать ситуации огласку, чтобы люди знали о происходящем.

– В нашем обществе часто предпочитают молчать о насилии и домогательствах. Пусть весь город знает, что подобные люди ходят среди нас, ездят в автобусах. Пусть его родители увидят это и буду знать кого они воспитали. Обычно говорят, что жертва домогательств сама провоцирует своим внешним видом, поведением или одеждой. Но я считаю как бы человек не был одет, никто не имеет права его трогать и нарушать личные границы другого. Тем более я была одета вполне скромно, - говорит Алина.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что факт действительно зарегистрирован в Абайском отделе полиции. Сейчас стражи порядка проводят розыск.

– После установления и задержания данного лица он будет привлечён к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, - пообещали в полиции.

Отметим, что в Казахстане нет статьи домогательство. Как правило, в отношении таких людей применяют статью 123 УК РК «Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера», либо 434 статья КоАП РК «Мелкое хулиганство». В первом случае правонарушителю грозит штраф в размере до 3000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением или лишением свободы на тот же срок. Мелкое хулиганство наказывается штрафом в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.