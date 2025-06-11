Установлено, что отсутствие регистрации объектов обусловлено действиями заказчика, а не ТОО. Выполнение работ компанией подтвердили службы авторского и технического надзора.

Он подтвердил правомерность действий предпринимателя при участии в государственных закупках.

Как следует из материалов дела, между сторонами были заключены договоры на сумму свыше 1 млрд тенге на выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей и благоустройству жилого микрорайона в г.Петропавловске.

Однако государственное учреждение обратилось в суд с требованием признать ТОО недобросовестным участником закупок, ссылаясь на якобы предоставленные недостоверные сведения о профессиональном опыте подрядчика, что повлекло блокировку Комитетом казначейства данных сведений в электронном депозитарии.



Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако апелляционный суд отменил это решение и встал на сторону госоргана. Рассмотрев дело, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда отметила, что недостоверность сведений должна быть подтверждена конкретными доказательствами, которых в данном случае представлено не было.

Напротив, установлено, что отсутствие регистрации объектов обусловлено действиями заказчика, а не ТОО. Выполнение работ компанией подтвердили службы авторского и технического надзора.

Верховный Суд отменил постановление апелляционной инстанции и восстановил решение суда первой инстанции, подтвердив законность участия ТОО «Актив-А» в государственных закупках.

Фото: pexels.com