По данным РГП «Казгидромет», ночью +23 градуса, дождь. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
В Атырауской области переменная облачность. На западе, юге, востоке области кратковременный дождь, гроза. Днем +37. Ночью +25. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность. Дождь, гроза на юге. На востоке области сильный дождь, град. Днем +30 градусов, ночью +18 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. На северо-востоке, в центре области дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +26 градусов, ночью +17. Ветер северо-западный: 14 м/с.
Фото: pexels.com