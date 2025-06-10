Часть Уральска останется без газа 11 июня

Подачу газа временно приостановят в частном секторе микрорайона Кен Дала посёлка Зачаганск 11 июня с 9:00 до 18:00. Это связано спроведением плановых работ, а именно с заменой участка газопровода и ремонтом опоры. Об этом сообщили в Едином контакт-центре iKomek. Газ отключат в следующих частных домах: улицы Жалын, Асанкайгы, Кулагер, Брусиловского (дом №23);

улица Айткулова (дома с №10 по №126).