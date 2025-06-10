Ночью дежурным УЧС г.Актобе поступило сообщение от сотрудников полиции.

Им сообщили, что в открытом окне пятого этажа одного из жилых комплексов, расположенных в районе Астана замечен плачущий ребенок.

Спасатели деблокировали дверь квартиры, внутри которой находился трехлетний ребенок и мужчина-инвалид 1960 г.р.

Как оказалось сестра ребенка, под присмотром которой были оставлены указанные выше лица закрыла дверь снаружи и вышла по своим делам. Ребенок проснувшись испугался и открыв окно начал звать на помощь. Одно неосторожное движение и могла случиться беда.

