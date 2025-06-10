Названы знаки зодиака, у которых началась «белая полоса» в жизни

Энергия недели будет вдохновлять на любовь, творчество и самореализацию, пишет YourTango .

Рак

Юпитер входит в ваш знак, запускает важный годовой цикл. Вас ждёт всплеск энергии и вдохновения, особенно в любви и личностном росте. Полнолуние помогает наладить отношения с близкими, а под Луной в Козероге вы сконцентрируетесь на целях. Конец недели обещает светские встречи и приятные моменты.

Скорпион

Юпитер подталкивает к гармонии - будьте дипломатичны. Полнолуние затрагивает финансовую сферу, давая шанс на улучшение материального положения. Луна в Козероге напомнит о важности окружения. Под влиянием Водолея — время уединения, перезагрузки и отдыха с близкими.

Рыбы

Для вас начинается год прозрения и новых знакомств. Главное — сохранять личные границы. Полнолуние осветит вопросы власти, вернув вам амбиции. Луна в Козероге делает вас заметнее в обществе, а энергия Водолея способствует внутреннему восстановлению.

Стрелец

Полнолуние в вашем знаке поможет отпустить прошлое и обрести легкость. Юпитер меняет фокус вашей жизни, давая новые ориентиры. Идеи под Луной в Козероге окажутся перспективными, а Водолей подскажет, как объединить вдохновение и практичность.

Телец

Вы расцветаете: Венера в родном доме усиливает вашу привлекательность. Полнолуние в Стрельце поддержит мечты и откроет новые возможности. Луна в Козероге подарит продуктивность, а Водолей — признание ваших усилий и поддержку извне.

Фото: pexels.com