Слепая ясновидящая Баба Ванга при жизни сделала предсказание, способное изменить ход истории.

Ее новое пророчество на 2025 год предвещает появление "нового света в небе" во время крупного спортивного события, который увидят люди по всему миру.

Как пишет Daily Mail , согласно преданию, Баба Ванга видела, как на этом событии появится НЛО. Это приведёт к первому контакту человечества с инопланетянами — и, по её словам, принесёт ответы, а не страх.

При этом в её предсказании не указывалось, на каком именно спортивном мероприятии и в какой стране это произойдёт. Баба Ванга не оставила письменных записей своих пророчеств.

Основная информация о её предсказаниях поступает от её племянницы Красимиры Стояновой и других последователей, которые документировали её предполагаемые видения после её смерти. Интересным фактом является то, что это пророчество "всплыло" на фоне того, как правительства по всему миру начали открыто обсуждать свои знания об аномальных воздушных явлениях (UAP), ранее известных как НЛО.

Фото: baku.ws