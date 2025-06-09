Как пишет mixnews, крепы (произносится как «крэп») появились в Бретани, регионе на северо-западе Франции. Сейчас они стали любимым блюдом по всей стране и за её пределами. Эти тонкие блинчики могут быть как десертными, так и несладкими — всё зависит от начинки.

Базовый рецепт теста

3 яйца

2 1/3 стакана молока

1/4 стакана сахара (для сладких крêпов)

1 чайная ложка ванили

Щепотка соли

2 1/3 стакана (около 290 г) муки

Всё смешивается в блендере до однородности — консистенция должна быть как у жирных сливок. Если тесто постоит и станет слишком густым, просто добавьте немного молока. Такое тесто можно хранить в холодильнике до трёх дней и использовать холодным.

Если хотите сделать несладкий вариант, просто не добавляйте сахар и ваниль.

Техника приготовления

Разогрейте сковороду на среднем огне и протрите её концом сливочного масла, чтобы добавить аромат и красивую корочку. Влейте в центр около 1/3 стакана теста, затем сразу же повращайте сковороду, чтобы равномерно распределить тесто по дну. Жарьте 1–2 минуты, пока нижняя сторона не подрумянится, а верх не схватится. Аккуратно подденьте края силиконовой лопаткой и переверните — можно руками или лопаткой. Жарьте ещё 30 секунд. Готовые крепы складывайте стопкой на тарелке.

Легкие квадратики на завтрак

После того, как блины будут приготовлены, превратить их в эти прекрасные маленькие квадратики для завтрака — проще простого. Готовые блинчики надо поместить на противень. добавить начинку и поставить в духовку на 10 минут.

Горячие сладкие крепы хороши даже с простыми начинками: масло, сахар и лимонный сок или джем.



