По данным РГП «Казгидромет», ночью +20 градусов, дождь. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Атырауской области переменная облачность. На западе, юге, востоке области кратковременный дождь, гроза. Днем +36. Ночью +21. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Актюбинской области облачно, небольшой дождь, гроза. Днем +35 градусов, ночью +18 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. На западе, юге, востоке области кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +23. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
