Уральцев лишать водоснабжения не стали.

Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», на самотечном коллекторе диаметром 600 мм (железобетон), расположенном по улице Сергея Тюленина в районе пересечения с проспектом Абулхаир хана произошла авария. Коммунальные службы уже приступили к ее устранению.

По данным пресс-службы акима Уральска, из-за аварии с 9.00 10 июня по 18.00 16 июня на указанном участке будет сужена проезжая часть. Водоснабжение жилых домов отключаться не будет.

Автолюбителей и жителей города попросили отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут. О ходе и результатах ремонтно-восстановительных работ власти пообещали сообщить дополнительно.



