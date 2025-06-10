Случай произошёл недалеко от посёлка Караоба в Казталовском районе. Сайгаки погибли при миграции через реку Сарыозень.

— Все туши погибших сайгаков извлекли из воды и утилизировали на скотомогильнике. Всего нашли 308 погибших сайгаков. Это молодняк, сайгачата этого года. Во время перехода, взрослые особи смогли выбраться, а малыши нет. Есть тропа, она сужается и тогда там происходит гибель. Подобные случаи фиксируются ежегодно, — пояснили в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО.