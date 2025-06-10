9 июня впервые выступила потерпевшая – главная свидетельница и бывшая возлюбленная подсудимого. Женщина рассказала страшные подробности трагедии, которая потрясла весь город.

В Актобе началось основное судебное разбирательство по делу о двойном убийстве и захвате заложников, передает КТК.

40-летняя Мира – единственная, кто выжил в тот страшный январский день, когда в доме ее родителей развернулась настоящая бойня. Сейчас она главная потерпевшая и ключевая свидетельница. Не желает сниматься на камеру, изредка посматривает на своего бывшего жениха, которого обвиняют в двойном убийстве и захвате заложников. Он же почти весь процесс не сводит с глаз с экс-возлюбленной, словно ему еще есть что с ней обсудить. Мира утверждает, что до сих пор его боится. И помнит все детали трагедии.

– Открываю дверь, он стоит. Я испугалась. Басанов. Закричала: «Мама!» И начала убегать от него. Он меня схватил сразу. Начал руки, ноги скотчем обматывать. Потом салфетку взял большую, острием ножа прямо до глотки воткнул. До этого ударил, здесь кровь текла, - рассказала женщина.

А начиналось у них все совершенно иначе. Со слов сводных сестер, Мира познакомилась с подсудимым, когда проходила лечение от наркозависимости. Отчим и родная мать радовались, что дочь наконец нашла хорошего жениха. Но через несколько месяцев появились первые тревожные сигналы.

– Мира полгода лежала в наркологической клинике, лечилась. И там познакомилась с Басановым. Мачеха говорила, что он хороший. Забирает ее на машине. Но потом я узнала, что он пару раз ее избил и она попала в больницу. А как-то среди ночи приходил домой к родителям, перелез через забор и искал Миру. Говорил, что она у него телефон забрала, - говорит сводная сестра потерпевшей.

С ноября прошлого года, после того как Мира написала заявление на экс-возлюбленного, они больше не виделись. А 13 января Сарсенбек Басанов вновь пришел в дом родителей бывшей невесты. И всю злость и агрессию выместил первым делом на них. У беззащитных пенсионеров даже не было шансов сопротивляться.

– Папа зашел, ата. Он увидел его и испугался. Вообще в шоке был. Он на него набросился. Ножом начал его по лицу бить. Потом взял топор, сзади два раза ударил. А я связанная была. Не могла даже встать. Обняла дедушку, на него легла. Он оттащил меня от него и опять заскотчевал. Я опять не смогла двигаться. Он взял потом и толкнул его в погреб, - рассказывает Мира.

По словам Миры, о том, что в погребе лежит еще и жестоко покалеченная мать, она узнала только после того, как дом взяли штурмом.

К сожалению, пенсионеров спасти не удалось. Дочери убитого 74-летнего Байгани Алиева теперь требуют с подсудимого 50 миллионов компенсации за моральные страдания и 8 с половиной миллионов за материальные расходы. На следующем судебном разбирательстве с показаниями должен выступить уже сам 38-летний Сарсенбек Басанов. На суде 9 июня, к слову, он сообщил, что признает вину частично. Утверждает, что намерения убивать не было. Якобы он всего лишь оборонялся. Однако следствие настаивает, что ранее не судимый мужчина заранее готовился к преступлению. Захватив с собой в рюкзаке нож, отвертку и скотч.



