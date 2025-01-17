Трагедия с заложниками в Актобе: подозреваемый арестован на два месяца

По информации Актюбинского областного суда, вынесена санкция на арест подозреваемого, он будет содержаться под стражей два месяца.

По информации Актюбинского областного суда, вынесена санкция на арест подозреваемого, он будет содержаться под стражей два месяца.

Напомним, инцидент произошел 13 января в одном из частных домов Актобе. На пульт оператора «102» поступила информация о захвате заложников. На место прибыли оперативно-следственная группа и спецотряд. Была проведена спецоперация и заложников удалось освободить. Ими оказались женщина и её родители.

Во время осмотра места происшествия родители женщины с ножевыми ранениями были обнаружены в погребе дома. Один из них скончался при транспортировке, второй — в больнице на операционном столе.

Глава Актюбинской области Асхат Шахаров сделал заявление по поводу происшествия. По его словам, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Правовую оценку дадут уполномоченные органы. Тем временем, женщине оказывается всесторонняя медицинская и психологическая помощь. Также организована необходимая помощь для проведения похорон погибших.

Ранее сообщалось, что пострадавшую перевели из реанимации в обычную палату. Ей не разрешают пользоваться телефоном, и она до сих пор не знает о гибели своих родителей.