Трагедия с заложниками в Актобе: аким области сделал заявление

Глава Актюбинской области Асхат Шахаров сделал заявление по поводу ситуации, произошедшей в Актобе 13 января.

- Действия преступника в областном центре ночью активно обсуждаются в обществе. Хочу сообщить, что по данному случаю возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Правовую оценку дадут уполномоченные органы. В настоящее время пострадавшей оказывается всесторонняя медицинская и психологическая помощь. Кроме того, будет организована необходимая помощь для проведения похорон погибших. В этой связи выражаю благодарность сотрудникам полиции, которые не спали всю ночь и проявили профессионализм при задержании подозреваемого. Меры безопасности находятся под моим контролем, - написал аким в социальной сети.

Напомним, 13 января на пульт оператора «102» поступила информация о захвате заложников. На место прибыли оперативно-следственная группа и спецотряд. Была проведена спецоперация и заложников удалось освободить. Ими оказались девушка и её родители. Подозреваемый задержан. Во время осмотра места происшествия в подвале дома обнаружены родители девушки с ножевыми ранениями. Один из пострадавших скончался при транспортировке, а другой — в больнице.

По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.