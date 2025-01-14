Мужчина удерживал заложников в частном доме Актобе

Инцидент произошел в одном из частных домов Актобе. Неизвестный мужчина проник в дом, захватил в заложники несколько человек и удерживал их. На место прибыли экстренные службы, район был оцеплен.

– Около 20:00 на пульт оператора «102» поступила информация о захвате заложников. На место прибыли оперативно-следственная группа и спецотряд. Была проведена спецоперация и заложников удалось освободить. Ими оказались девушка и её родители. Подозреваемый задержан, - сообщил начальник департамента полиции Актюбинской области Абай Жусупов.

Напомним, в 2020 году мужчина взял жену в заложники в помещении, где она работала нотариусом. Тогда к месту ЧП были стянуты все службы. Жители четырехэтажного дома, где располагается кабинет нотариуса, были эвакуированы. Позже очевидцырассказали о захвате заложницы. Уже вечером в 19.45 завершилась операция по вызволению заложницы.