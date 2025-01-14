Захват заложников в Актобе: погибли два человека

13 января около 20:00 неизвестный мужчина проник в дом, захватил в заложники и несколько человек и удерживал их. На место прибыли экстренные службы, район был оцеплен. На место прибыли оперативно-следственная группа и спецотряд.

13 января около 20:00 неизвестный мужчина проник в дом, захватил в заложники несколько человек и удерживал их. На место прибыли экстренные службы, район был оцеплен. Также на место прибыли оперативно-следственная группа и спецотряд. Была проведена спецоперация и заложников удалось освободить. Ими оказались девушка и её родители. Подозреваемый задержан.

Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, он ранее был знаком с девушкой.

– Он никаких требований не выдвигал. Спустя три часа переговоров, подозреваемый отказался отпускать заложников. Поэтому было принято решение проводить штурм. В результате спецоперации мужчина был задержан, заложницу удалось вызволить. Во время осмотра места происшествия в подвале дома обнаружены родители девушки с ножевыми ранениями. К сожалению, один из пострадавших скончался при транспортировке, а другой — в больнице, - сообщили в полиции.

Сама девушка сейчас находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Полицейские выразили соболезнования родным и близким погибших и пообещали, что виновный будет наказан по всей строгости закона.



