Расследование завершено, мужчине вменяют три статьи.

13 января около 20 часов неизвестный мужчина ворвался в дом. Он взял в заложники девушку и её родителей. Позже выяснилось, что он был знаком с этой девушкой раньше. Никаких требований мужчина не предъявлял. Переговоры с ним длились три часа, но он отказывался отпустить людей. Тогда полиция начала штурм. Во время осмотра дома в подвале нашли родителей девушки с ножевыми ранениями. Один из них умер по дороге в больницу, второй — уже в больнице.

В генеральной прокуратуре РК сообщили, что расследование завершено. Мужчину обвиняют в убийстве двух и более лиц, с особой жестокостью, а также в незаконном лишении свободы с применением насилия.

По первой статье подозреваемому грозит от восьми до пятнадцати лет. По второй наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. За умышленное причинение средней тяжести наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.