Курбан айт — один из главных мусульманских праздников. В 2025 году он начнётся в пятницу, 6 июня. Благодаря тому что праздник выпадает на пятницу, у казахстанцев с обычным пятидневным графиком будет сразу три дня отдыха — 6, 7 и 8 июня.



Тем, кто работает по шестидневке, отдохнуть удастся 6 и 8 июня. Суббота, 7 июня, для них будет рабочей. Дата празднования определяется министерством труда и социальной защиты населения совместно с ДУМК.

Один из самых значимых мусульманских праздников Курбан Айт приходится на 70 день после окончания поста Ораза. Исчисление, согласно лунному календарю, ежегодно изменяется с разницей примерно в 10 дней. В переводе с арабского название праздника означает «Праздник жертвоприношения». В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных: овцу, корову, барана или верблюда. Считается, что тот, кто выполнил курбан-шалу, обеспечил семье благополучное существование.



Самый важный для мусульман — первый день Курбан Айта. В этот день в мечетях читается айт намаз, и именно в первый день верующие люди стараются поздравить друг друга и пригласить за дастархан.