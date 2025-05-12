При этом самая высокая зарплата по стране в Атырауской и Мангистауской областях.

По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2025 года средняя зарплата в Казахстане составила 423 133 тенге. За три месяца она снизилась на 2,7%, но по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 10,7%.

Средняя зарплата — это общий показатель, который рассчитывают так: берут сумму всех зарплат, выплаченных работникам, и делят её на число сотрудников и месяцев. В эту сумму входят не только оклады, но и премии, надбавки и другие выплаты до вычета налогов. Повышение средней зарплаты в четвёртом квартале 2024 года (до 434 982 тенге) объясняют как раз этими премиями и праздничными выплатами.

В Западно-Казахстанской области средняя зарплата в 2025 году составила 361 848 тенге, что является одним из низких показателей по стране. Самая высокая зарплата в Атырауской области — 634 234 тенге, затем идут Мангистауская (621 320 тенге), Ұлытау (599 046 тенге), Астана (563 309 тенге) и Алматы (518 857 тенге).

В Шымкенте средняя зарплата составляет 321 408 тенге. Самые низкие показатели в Северо-Казахстанской (300 051 тенге), Жамбылской (308 891 тенге) и Жетісу (308 429 тенге) областях. Почти во всех этих регионах зарплаты за квартал снизились, кроме Мангистау, где они выросли на 2,2%.

Больше всего зарабатывают сотрудники трубопроводного, водного и морского транспорта, а также те, кто работает в страховании, финансовой сфере и недвижимости — их средний доход превышает миллион тенге. Специалисты в финансах, IT, науке, издательстве, бухгалтерии и связи получают от 400 до 600 тысяч тенге.

Самые низкие зарплаты — от 200 до 300 тысяч — у работников сельского и лесного хозяйства, торговли, ремонта, водоснабжения, курьерской службы, сферы благоустройства, образования, медицины, соцобслуживания, развлечений и отдыха.

Зарплаты в большинстве сфер в первом квартале снизились. Рост наблюдается только в промышленности (на 1%) и в сфере информации и связи (на 7,7%). Кроме средней зарплаты в Казахстане также рассчитывают медианную — она показывает доход "середнячка", то есть человека, который зарабатывает больше половины населения и меньше другой половины. В четвёртом квартале 2024 года медианная зарплата без учёта малого бизнеса составила 308 717 тенге. Если учитывать малый бизнес, то средняя зарплата была выше — 421 322 тенге.

Медианное значение заработной платы – 300 307 тенге.

Фото: pixabay.com