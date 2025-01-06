Кому повысят зарплаты в Казахстане в 2025 году

В министерстве труда и социальной защиты населения сообщили о повышении заработных плат на 20 процентов гражданским служащим.

В министерстве труда и социальной защиты населения сообщили о повышении заработных плат на 20 процентов гражданским служащим.

- Во исполнение поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», в этом году продолжилось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20%, - говорится в сообщении.

Как отмечается, повышение заработной платы затронет порядка 600 тысяч гражданских служащих, работающих по таким специальностям:

бухгалтеры,

экономисты,

юристы,

архивариусы,

библиотекари,

музееведы,

лесники,

технический персонал и другие.

Таким образом, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в 2 раза.

Напомним, ранее в министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что в октябре самые высокие зарплаты предлагались главным строителям (в среднем 679 тысяч тенге), главным техническим специалистам (около 565 тысяч тенге) и инженерам по безопасности полетов (около 554 тысяч тенге). Самые большие зарплаты ждали соискателей на должности директора по инвестиционным проектам (от 2 миллионов тенге), начальника отдела автоматизированной системы управления производством (около 1,8 миллиона тенге) и комбайнера (1,2 миллиона тенге).