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Социум

Кому повысят зарплаты в Казахстане в 2025 году

В министерстве труда и социальной защиты населения сообщили о повышении заработных плат на 20 процентов гражданским служащим.
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Кому повысят зарплаты в Казахстане в 2025 году

В министерстве труда и социальной защиты населения сообщили о повышении заработных плат на 20 процентов гражданским служащим.

- Во исполнение поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», в этом году продолжилось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20%, - говорится в сообщении.

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Как отмечается, повышение заработной платы затронет порядка 600 тысяч гражданских служащих, работающих по таким специальностям:

  • бухгалтеры,
  • экономисты,
  • юристы,
  • архивариусы,
  • библиотекари,
  • музееведы,
  • лесники,
  • технический персонал и другие.

Таким образом, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в 2 раза.

Напомним, ранее в министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что в октябре самые высокие зарплаты предлагались главным строителям (в среднем 679 тысяч тенге), главным техническим специалистам (около 565 тысяч тенге) и инженерам по безопасности полетов (около 554 тысяч тенге). Самые большие зарплаты ждали соискателей на должности директора по инвестиционным проектам (от 2 миллионов тенге), начальника отдела автоматизированной системы управления производством (около 1,8 миллиона тенге) и комбайнера (1,2 миллиона тенге).

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