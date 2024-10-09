Самая часто встречающаяся зарплата казахстанцев составляет 97 тысяч тенге

В апреле 2024 года Бюро национальной статистики провело ежегодное обследование распределения работников по размерам начисленной заработной платы. В исследование вошли работники, проработавшие полный месяц, включая все крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых (за исключением малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью).
По результатам обследования, медианная заработная плата работников в 2024 году составила 285 677 тенге. Наиболее часто встречающаяся зарплата составила 97 557 тенге. В 2023 году этот показатель был на уровне 81 377 тенге.
Получатели среднемесячных заработных плат распределились следующим образом:
- до 100 000 тенге получали – 6,1% работников
- от 100 001 до 150 000 тенге – 12
- от 150 001 до 300 000 тенге – 35,1%
- от 300 001 до 600 000 тенге – 35,6%
- от 600 001 тенге до 900 000 тенге – 6,9%
- от 900 001 тенге до 1 200 000 тенге – 2,1%
- от 1 200 001 тенге до 1 500 000 тенге – 1%
- свыше 1 500 001 тенге – 1,2% работников.