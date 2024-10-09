Самая часто встречающаяся зарплата казахстанцев составляет 97 тысяч тенге

В апреле 2024 года Бюро национальной статистики провело ежегодное обследование распределения работников по размерам начисленной заработной платы. В исследование вошли работники, проработавшие полный месяц, включая все крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых (за исключением малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью).

В апреле 2024 года Бюро национальной статистики провело ежегодное обследование распределения работников по размерам начисленной заработной платы. В исследование вошли работники, проработавшие полный месяц, включая все крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых (за исключением малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью).

По результатам обследования, медианная заработная плата работников в 2024 году составила 285 677 тенге. Наиболее часто встречающаяся зарплата составила 97 557 тенге. В 2023 году этот показатель был на уровне 81 377 тенге.

Получатели среднемесячных заработных плат распределились следующим образом: